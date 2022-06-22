Российским дачникам грозят штрафы за выращивание ромашек и одуванчиков

Российских дачников предупредили об ответственности за намеренное выращивание сорняков на своих участках. Одуванчики и ромашки могут обойтись в 20-50 тысяч рублей. Об этом агентству «Прайм» рассказал юрист Егор Редин.

По его словам, штраф грозит тем, у кого дача располагается на землях сельхозназначения, а площадь сорных трав занимает более 20-25% от общей площади земельного участка. Согласно ч. 4 ст. 8.8 КоАП РФ, это действие приравнивается к нецелевому использованию участка и расценивается как нарушение принципов охраны земель.

Указанные факторы применяются к сорным травам типа бурьяна, ромашки, одуванчиков, чертополоха и других. Полный перечень растений, с которыми должен бороться собственник земельного участка, установлен правительством.

«Вместе с тем, данное правило не относится к владельцам участков категории ИЖС или участкам для огородничества. За разведение ромашки или одуванчиков на этих типах участков штрафы не выписываются», – добавил юрист.

Впрочем, есть и такое растение, за выращивание которого в любом случае грозит штраф вне зависимости от категории земельного участка. Это борщевик. Согласно ст. 10.1 КоАП РФ, штраф может достигать 500 рублей для собственника участка.

Москва, Зоя Осколкова

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