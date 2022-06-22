В России ужесточили наказания за пытки в колониях

Госдума приняла в третьем чтении закон об ужесточении наказания за пытки в колониях. Теперь осужденным за подобные деяния грозит до 15 лет лишения свободы. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

Согласно поправкам пытки со стороны должностных лиц переводятся в категорию особо тяжких преступлений. К ответственности можно будет привлечь и сотрудников ФСИН России, а не только следователей или лиц, проводящих дознание.

В статью 286 Уголовного кодекса вносятся изменения, устанавливающие, что превышение должностных полномочий с применением насилия или угрозой его применения, с применением оружия или причинением тяжких последствий наказывается лишением свободы на срок от трех до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.

Те же преступления, но совершенные с применением пытки, наказываются лишением свободы на срок от четырех до 12 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 10 лет.

Если же деяние повлекло смерть потерпевшего по неосторожности или причинение тяжкого вреда здоровью, в том числе, если потерпевшего принуждали к даче показаний, срок лишения свободы может достигать 15 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.

Законопроект был внесен в Госдуму 20 декабря 2021 года. Помимо прочего в документе дается новое определение понятию пытки, что поможет избежать сложностей при квалификации такого преступления и назначении наказания за него.

Москва, Зоя Осколкова

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