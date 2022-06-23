На сколько вырастет материнский капитал в ближайшие три года – прогноз Минтруда РФ

Минтруд России определился с индексацией материнского капитала на ближайшие три года. Планируется, что в 2025 году выплата на первого ребенка может составить 680,1 тыс. рублей, а на второго -898,5 тыс. Об этом сообщает РБК, ссылаясь на проект бюджета Пенсионного фонда РФ на 2023 год и плановый период 2024-2025 годов.

Из документа следует, что размер маткапитала в 2023 году может составить 616,3 тыс. рублей на рождение первенца и 814,43 тыс. рублей – на второго ребенка. В 2024 году размер выплат может составить 653,9 тыс. рублей и 864,1 тыс. рублей соответственно.

Прогнозируемый на предстоящие три года рост размера выплат рассчитан исходя из прогнозируемых Минэкономразвития темпов инфляции. Напомним, базовый сценарий предусматривает рост цен в этом году до 17,5%, в 2023 году – до 6,1%, а в 2024 году – 4%.

Напомним, в 2022 году материнский капитал за первого ребенка составляет 524,5 тыс. рублей. При рождении второго ребенка выплата равняется 693,1 тыс. рублей, если семья не получала маткапитал на первенца, и 168,6 тысяч рублей, если его оформляла.

Москва, Наталья Петрова

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