Метеорологи предупредили об аномальной жаре по всей России

Жаркая погода установится в ближайшие дни в центральных регионах и на части Сибири и Дальнего Востока, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В Ленинградской, Новгородской, Вологодской, Псковской областях с 25 по 27 июня воздух прогреется до 30-33 градусов. В Алтайском крае температура поднимется до 38 градусов.

Аномальная жара придет и в регионы Сибири. В Красноярском крае воздух прогреется до 34-35 градусов, в Туве – до 33-35 градусов. Жителей Бурятии ждет повышение температуры до 33 градусов, жителей Иркутской области – до 32-34 градусов

В Якутии жара достигнет 34 градусов, приводит данные «Коммерсантъ».

Как сообщал «Новый День», в столице днем 25-27 июня столбик термометра поднимется до 30-32 градусов тепла. Московские экстренные службы переведены в режим повышенной готовности.

Москва, Наталья Рязанова

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