Более половины россиян работают сверхурочно

Более половины россиян признались, что вынуждены работать сверхурочно. В среднем те, кто перерабатывают, трудятся на 28% больше, чем положено. Таковы результаты опроса, проведенного сервисом SuperJob.

54% работающих жителей России заявили, что проводят больше времени на работе, чем утверждено в трудовом договоре. Лишь 35% россиян никогда не работают сверхурочно.

Больше всего переработок у учителей и медсестер – они работают в среднем на 40% дольше. Кроме того, на треть (34%) больше времени своим обязанностям посвящают врачи и менеджеры по логистике. Водители трудятся на 31% дольше, чем положено, воспитатели – на 29%, администраторы – на 28%. Наименьшее время переработки у программистов и системных администраторов – 18%.

«За прошедший год объем сверхурочных часов вырос у менеджеров по логистике, маркетологов, продавцов, водителей, специалистов по продажам и фармацевтов», – пишет РБК со ссылкой на исследование.

Опрос проходил с 1 мая по 24 июня 2022 года в 523 городах России, в нем участвовали три тысячи совершеннолетних россиян, имеющих постоянную работу.

Москва, Зоя Осколкова

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