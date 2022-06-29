Россиян предупредили о летних схемах мошенников

Мошенники подстраивают схемы обмана под потребности общества. Летом аферисты используют уловки, связанные с отпуском и путешествиями. Об этом рассказала интервью радио Sputnik координатор платформы «Мошеловка» Евгения Лазарева.

В первую очередь граждане рискуют столкнуться с попыткой обмана при бронировании номеров в отелях и покупке туров онлайн. «Самая популярная уловка – когда злоумышленники, обещая более низкую цену, предлагают уйти с какого-то сервиса и на уровне коммуникации в мессенджере склоняют человека к переводу денежных средств. То есть люди переводят деньги в никуда», – рассказала эксперт.

Лазарева рекомендует с осторожностью относиться к слишком привлекательным предложениям, а также проверять их актуальность, например, звоном в объект размещения. Специалист советует на поддерживать коммуникацию вне сервиса.

Еще одна распространенная схема – это создание сайтов, копирующих ресурсы известных туроператоров или гостиниц. «Обязательно проверяйте репутацию сайта. Читайте отзывы, желательно на разных платформах. Не переходите по ссылкам с рекламными предложениями, которые вам присылают по почте или с помощью СМС-сообщений, лучше найти и проверить информацию самостоятельно», – сказала Лазарева.

Для оплаты покупок в интернете стоит завести отдельную банковскую карту и не использовать мессенджеры для пересылки документов.

Покупать билеты на самолет лучше непосредственно у авиакомпаний или на крупных, проверенных платформах. «Единственное, что нужно проверять, – это возможность возврата билетов, а также дополнительные продукты и сборы, которые увеличивают стоимость, но не всегда вам нужны, например, страхование багажа», – заключила эксперт.

Москва, Зоя Осколкова

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