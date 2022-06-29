В России подняли возраст для приобретения оружия

Новые правила для владельцев оружия начали действовать в России с 29 июня. Среди нововведений – повышение возраста для приобретения оружия до 21 года. Соответствующие изменения внесены в федеральный закон «Об оружии».

Теперь, чтобы купить гражданское огнестрельное оружие ограниченного поражения, охотничье оружие, огнестрельное гладкоствольное длинноствольное оружие для самообороны, необходимо достигнуть возраста 21 года, сообщили в Росгвардии.

В законе также уточнены определения гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия.

Кроме того, выросло количество ограничений при выдаче лицензии на приобретение гражданского оружия. Отныне лицензию не смогут получить граждане РФ, имеющие неснятую или непогашенную судимость за умышленное преступление, имеющие снятую или погашенную судимость за тяжкое или особо тяжкое преступление. В числе других препятствий – неснятая или непогашенная судимость за умышленное преступление средней тяжести, совершенное с применением оружия, а также за умышленное преступление, связанное с незаконным оборотом оружия, передает ТАСС.

Лицензию также не получат те, кто два и более раза осуждены за совершение преступления или привлечены к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусматривающего административный арест в качестве одного из видов административного наказания. Кроме того, разрешение не выдадут лицам, привлеченным к административной ответственности за потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Также с 29 июня на россиян накладываются дополнительные обязанности. В частности, владелец оружия самообороны должен проходить не реже одного раза в пять лет проверку знания правил безопасного обращения с оружием и наличия навыков безопасного обращения с оружием. Документы о прохождении такой проверки он обязан представлять в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный в сфере оборота оружия, или его территориальный орган, выдавшие разрешения на хранение или хранение и ношение оружия.

Москва, Наталья Петрова

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