Треть российских студентов столкнулись с психологическими проблемами

Треть учащихся российских вузов сталкивались с психологическими проблемами. Еще треть заявили, что подобные сложности испытывают их друзья и родственники. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного социологической компанией Russian Field.

По данным опроса, психологические проблемы, вплоть до депрессии, испытывают 34,4% студентов. Примерно столько же – 34,3% – признались, что трудности есть у их близких. У женщин заметно чаще, чем у мужчин, возникают такие сложности, пишет РБК со ссылкой на исследование.

Три четверти респондентов (75,3%) назвали депрессией ментальное расстройство, еще 20% относят к ней плохое настроение.

Почти половина (48%) респондентов связывают подавленное состояние с событиями на Украине. 42,2%. заявили, что это никак не повлияло на них. Еще 4,5% рассказали о положительном влиянии спецоперации на их эмоциональное состояние.

Чаще всего россияне справляются с психологическими проблемами в одиночестве, слушают музыку или смотря фильмы, треть обращаются к близким. Каждый пятый борется с негативными эмоциями в компании, при помощи шопинга, вечеринок и других групповых активностей. Еще 17,3% сказали, что никак справляются с депрессией и пережидают ее. И лишь 6,7% ищут помощи в этом вопросе у специалистов.

Москва, Зоя Осколкова

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