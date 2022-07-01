Больше половины российских школ пожаловались на нехватку бумаги

Более 60% российских детских садов и школ пожаловались на нехватку бумаги. Об этом пишет Forbes со ссылкой на исследование сервиса «Актион Образование».

В опросе участвовали 549 представителей образовательных учреждений из 70 регионов России. Из них 61% заявили о проблеме с поставками бумаги.

«Переход на электронный документооборот не случаен. Дефицит бумаги только форсирует этот процесс, хотя запланирован он давно», – комментирует руководитель экспертной поддержки «Актион Образования» Анна Ивлева. По данным опроса, большинство образовательных учреждений полностью (24,4%) или частично (46,4%) перешли на электронный документооборот

Кроме того, каждый пятый (18,4%) участник исследования пожаловался на перебои в работе программного обеспечения. Также школы и детские садики волнуют проблемы с поставками продуктов для столовой, об этом заявили 12,9%.

Москва, Зоя Осколкова

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