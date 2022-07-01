В России хотят утвердить еще один выходной день

Комитет Госдумы по вопросам семьи подготовил законопроект об установлении 8 июля, в День семьи, любви и верности, выходного дня. Об этом сообщила глава комитета Нина Останина.

Праздник семьи «должен в кругу семьи и проводиться, поэтому мы предложили сделать этот день выходным», – отметила парламентарий на заседании экспертного совета комитета, передает «Прайм».

«С проектом закона от имени комитета выходим на Совет Думы, мы пока не знаем, как определится Совет Думы», – добавила она и выразила надежду, что коллеги поддержат инициативу.

Напомним, 28 июня президент РФ Владимир Путин подписал указ об установлении 8 июля Дня семьи, любви и верности.

Москва, Наталья Петрова

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