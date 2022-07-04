В Госдуме поддержали передачу биометрии без согласия гражданина

В Госдуме одобрили поправки в проект о закреплении режима оборота персональных данных. В частности, документ позволяет передавать эти сведения в единую биометрическую систему без получения на это согласия.

Комитет Госдумы по информационной политике на заседании поддержал внесение изменений. Ко второму чтению данного законопроекта поступили шесть поправок. Четыре из них парламентарии одобрили, передает «Интерфакс».

В одном из нововведений предполагается передача собранных в информационные системы финансовых и иных организаций биометрических персональных данных в единую биометрическую систему без получения согласия субъекта персональных данных. При этом уточняется, что гражданина в обязательном порядке уведомят.

Стоит отметить, что Минцифры ранее предлагало ужесточить ответственность за нарушения работы с биометрическими данными. Так КоАП хотели дополнить статьей, согласно которой лица, нарушившие правила работы с биометрией, могут получить штрафы или даже лишиться свободы на срок до 10 лет.

Москва, Зоя Осколкова

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