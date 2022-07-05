Более 700 учащихся выгнали с ЕГЭ за нарушения

В России в этом году более 700 человек были удалены с единых государственных экзаменов (ЕГЭ). Об этом сообщил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.

Основной период ЕГЭ в 2022 году проходил с 26 мая по 2 июля, участие в нем приняли более 690 тысяч человек. Всего за время экзаменов покинуть аудиторию попросили 739 человек. Чаще всего детей ловили на использовании телефонов и шпаргалок.

При этом число нарушений стало меньше, чем годом ранее. «Нарушителей у нас по сравнению с прошлым годом стало меньше, все-таки в прошлом году у нас свыше 900 человек было», – заявил Музаев на пресс-конференции, посвященной итогам проведения кампании по сдаче ЕГЭ.

Кроме того, он добавил, что в этом году 16 человек получили в общей сложности 300 баллов на ЕГЭ – это максимально возможное количество.

Москва, Зоя Осколкова

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