В России в случае смерти родителя у ребенка спросят, с кем он хотел бы жить

В России хотят изменить правила определения места проживания ребенка в случае смерти родителя. Детский омбудсмен предлагает учитывать мнение несовершеннолетнего. Об этом пишет RT.

В настоящее время, если родитель умер, утратил дееспособность или оказался в тюрьме, ребенка отправляют ко второму родителю, даже если они никогда не виделись. Зачастую оказывается так, что дети передаются практически постороннему человеку. При этом органы опеки вынуждены отказывать бабушке, тете и иным близким людям.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предлагает изменить существующий порядок. По ее мнению, необходимо провести обязательную психолого-педагогическую экспертизу ребенка прежде, чем определить место его дальнейшего проживания.

В ст. 57 Семейного кодекса указано, что ребенок вправе выражать свое мнение при решении в семье любого вопроса, затрагивающего его интересы, а также он может быть заслушан в ходе любого судебного или административного разбирательства.

«Прошу Вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной психолого-педагогической экспертизы в случае смерти (тюремного заключения, недееспособности) родителя, с которым проживал ребенок, для принятия решения по определению места дальнейшего его проживания», – говорится в обращении на имя министра просвещения России Сергея Кравцова.

Кроме того, Волынец намерена направить обращение на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей.

Москва, Зоя Осколкова

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