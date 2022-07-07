В России резко выросло число самоубийств среди детей

В России в прошлом году увеличилось число самоубийств среди несовершеннолетних. К тому же выросло число детей с суицидальным поведением, имеющих психические заболевания. Об этом сообщается в докладе уполномоченного по правам ребенка Марии Львовой-Беловой.

По данным Следственного комитета, в России в 2021 году произошло 753 детских самоубийства, что на 37,4% по сравнению с 2020 годом, когда таких случаев было зафиксировано 548. Данные Росстата отличаются значительно. Так, по информации ведомства, в 2020 году было совершено 311 детских самоубийств.

По словам омбудсмена, именно сведения СКР являются более полными, поскольку учитывают не только явные случаи суицида, отраженные в первичных медицинских свидетельствах о смерти, но и факты, установленные в ходе расследования уголовных дел.

Число попыток суицида среди детей за последние три года увеличилось почти на 13%, с 3253 до 3675 случаев, а число повторных попыток на 92,5%, передает РБК. Эти сведения были предоставлены 85 регионами по запросу детского омбудсмена, такой учет в федеральной статистике на данный момент не ведется.

В Генеральной прокуратуре отмечают рост числа детей с психическими заболеваниями и склонностью к самоубийству: в 2021 год – 882 несовершеннолетних, по сравнению с 635 в 2020 году.

По словам Львовой-Беловой, причинами суицидов становились: «отсутствие взаимодействия в семье, ссора, конфликты с родителями», психические расстройства ребенка, несчастная любовь, недовольство своей внешностью, проблемы с учебой и «влияние противоправной информации» в интернете. У несовершеннолетних есть потребность в квалифицированной психологической помощи. «Безусловно, необходимо совершенствовать государственную политику в сфере профилактики суицидов среди несовершеннолетних», – заключила омбудсмен.

Москва, Зоя Осколкова

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