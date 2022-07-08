В России растут риски сокращения рождаемости в ближайшие годы

Представители Министерства труда и НИУ ВШЭ заявили о рисках снижения рождаемости в России в перспективе до 2024 года. Об этом говорится в протоколе заседания рабочей группы совета по стратегическому развитию и нацпроектам.

По итогам 2021 года общий коэффициент рождаемости в России (число новорожденных на 1 тысячу жителей) составил 9,6, превысив плановое значение 9,2, но в перспективе до 2024 года существуют риски сокращения рождаемости, пишет РБК со ссылкой на документ. Эксперты Минтруда и ВШЭ выделили несколько причин, которые могут привести к снижению рождаемости в ближайшие годы.

Один из негативных факторов – сокращение численности женщин в возрасте 20-29 лет. По словам проректора ВШЭ Лилии Овчаровой, коэффициент рождаемости зависит от возрастной структуры женского населения репродуктивного возраста, которая сокращается. По данным Росстата, количество женщин этого возраста в России за пять лет сократилось на 20%, до 7,2 млн в 2021 году. На эту возрастную группу приходится 44,1% всех рождений детей.

Еще один фактор риска – структурные изменения на рынке труда, которые влияют на демографическую ситуацию. Овчарова отметила, что существующие меры поддержки касаются в основном 20% самых бедных россиян, а средние слои общества могут рассчитывать только на свои доходы. В условиях неопределенности на рынке труда представители среднего класса отказываются от рождения детей.

В Минтруде сообщили, что дополнительные решения по поддержке рождаемости могут принять после оценки эффективности действующих мер. Большое значение для повышения рождаемости имеет сохранение и улучшение репродуктивного здоровья населения, поэтому в шести регионах запустили пилотный проект «Репродуктивное здоровье». Среди целей проекта – выявление факторов риска репродуктивного здоровья, оказание медпомощи людям с нарушениями, консультирование и обследование будущих родителей до зачатия.

Москва, Зоя Осколкова

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