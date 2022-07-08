В России хотят запретить бизнесу работать в заблокированных соцсетях

В Госдуме предложили запретить россиянам вести бизнес с использованием сайтов, которые были заблокированы Роскомнадзором. Соответствующий законопроект появился на сайте автоматизированной системы обеспечения законодательной деятельности (СОЗД).

Депутаты предлагают внести поправки в закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». Нововведения, в частности, предполагают запрет на ведение бизнеса в запрещенных на территории РФ соцсетях вроде Instagram* и Facebook*, компания-владелец которых была признана экстремистской организацией.

Ограничения в отношении предпринимателей должны будут вводить банки и финансовые организации. «Запрещается принимать на обслуживание, а также осуществлять операции с денежными средствами и иным имуществом по поручению лиц, оказывающих услуги с использованием сайта в сети «Интернет», в случае, если доменное имя этого сайта, указатель страницы этого сайта содержатся в Едином реестре доменных имен, указателей страниц сайтов в сети «Интернет» и сетевых адресов, позволяющих идентифицировать сайты в сети «Интернет», содержащие информацию, распространение которой в Российской Федерации запрещено», – говорится в тексте.

Проект был направлен на рассмотрение в комитет ГД по финансовому рынку 7 июля 2022 года.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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