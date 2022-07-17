Половина россиян недовольны летним отдыхом из-за стоимости и сервиса

Почти половина жителей России оказались не довольны тем, как они провели отпуск. Среди причин, по которым отдых не удался, россияне назвали высокие цены и плохое качество услуг. Об этом свидетельствуют результаты исследования, проведенного сервисом SuperJob.

По данным опроса, 48% остались неудовлетворены прошедшим отпуском: 21% скорее недоволен отдыхом, 27% считают, что их отдых совершенно не задался. «В России отпуск дорогой, нет сервиса, все загажено. За границу очень проблематично, долго и дорого стало добираться», – комментируют респонденты.

По 26% опрошенных заявили, что отпуском этого лета полностью или скорее удовлетворены.

Каждый четвертый россиянин рассказал, что не может уйти в отпуск в то время, когда захочет: «У учителей отпуск возможен только в каникулы»; «Летом в отпуск ходят сотрудницы с маленькими детьми, я – по остаточному принципу»; «Только в межвахтовый период»; «Не отпускают!».

В опросе приняли участие 1600 представителей экономически активного населения России старше 18 лет, имеющее постоянную работу в течение года и более.

Москва, Зоя Осколкова

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