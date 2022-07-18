Блогеры в России потеряли большую часть своего дохода

Российские блогеры потеряли около 90% своего дохода за последние полгода. Это связано с несколькими факторами, среди которых блокировка известных соцсетей, отключение монетизации в YouTube и запрет на публикацию роликов из России в TikTok. Об этом говорят как сами блогеры, так и специалисты в области интернет-рекламы.

По оценкам экспертов, больше других пострадали те, кто вел бизнес с Instagram*, пишут «Известия». Они потеряли до 90% своего дохода, примерно так же просели и ютуберы. Доход блогера складывается из монетизации площадки, рекламных контрактов и дополнительных проектов. «Процентное распределение дохода между категориями в каждом случае индивидуально, но совершенно точно первые два составляют наибольшую его часть», – отмечают эксперты.

Блогеры-миллионники потеряли всю монетизацию от основных иностранных платформ, это может быть до 70% их прежнего дохода. Дело в том, что у российских пользователей теперь нет возможности поддержать блогера через спонсорскую подписку на YouTube, поскольку не работает оплата российскими картами. Единственным способом поощрить любимого автора контента являются донаты через систему DonationAlerts или оформление подписки через российскую платформу Boosty.

«Сейчас приносят доход только те пользователи, которые смотрят видео на канале из других стран или через VPN», – рассказал один из игровых блогеров. По его словам, его заработок на канале YouTube, где сейчас около 100 тысяч подписчиков, снизился с 800 до 120 долларов в месяц.

В целом сейчас непростая ситуация для всех блогеров, соглашается основатель YouTube-канала Wylsacom (10,1 млн подписчиков) Валентин Петухов. Однако блог – это бизнес, и если его авторы умеют им управлять, то говорить о крахе создателей контента в России пока рано. Проблема лишь в том, что в связи с падением дохода все «большие» блогеры выживут, а вот маленьких и креативных не будет совсем.

Москва, Зоя Осколкова

* Продукты компании Meta, признанной экстремистской организацией, заблокированы в РФ.

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