В России хотят ставить на учет лишенных родительских прав граждан

В России хотят ставить на учет граждан, которых лишили родительских прав. В настоящее время россияне, у которых забрали детей, могут родить еще малышей и подвергать их опасности. Об этом сообщает RT.

В соответствии с положениями ст. 69 Семейного кодекса родители (один из них) могут быть лишены прав по нескольким причинам, среди которых неуплата алиментов, злоупотребление родительскими правами, жестокое обращение. Однако у родителей, уже лишенных прав, есть возможность вновь иметь детей.

Уполномоченный по правам ребенка в Республике Татарстан, основатель Национального родительского комитета Ирина Волынец предложила вести наблюдение за такими гражданами. По ее словам, бывает так, что родители, ранее лишенные родительских прав, рожают после этого новых детей, жестоко с ними обращаются, наносят увечья вплоть до смертельного исхода.

«Как уполномоченный по правам ребенка, считаю необходимым вести наблюдение за родителями, лишенными родительских прав, в отношении вновь рожденных детей. Прошу вас рассмотреть вопрос о необходимости введения обязательной постановки их на межведомственный учет», – говорится в обращении, направленном на имя председателя комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Нины Останиной и на имя министра просвещения Сергея Кравцова.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»