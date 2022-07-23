Генпрокурор России предложил создать единый портал с информацией о мерах соцподдержки

Генеральный прокурор России Игорь Краснов инициировал создание единого портала, который будет информировать россиян о мерах социальной поддержки. Свое предложение он направил главе правительства РФ Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры. По мнению Краснова, ресурс позволит гражданам получит сведения обо всех положенных им льготах и социальных выплатах.

«Практика прокурорского надзора свидетельствует о недостаточной осведомленности россиян о предусмотренных для них льготах, механизмах материальной и иной поддержки вследствие размещения таких данных в разных источниках», – заявили в надзорном ведомстве.

Обращающиеся в органы прокуратуры семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации, не располагают информацией об имеющихся возможностях повышения уровня дохода, отметили в Генпрокуратуре.

Предложенная мера призвана повысить адресность и эффективность предоставления мер социальной поддержки на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. В прокуратуре рассчитывают, что реализация инициативы поспособствует оптимизации взаимодействия государства с гражданами при получении ими мер социальной поддержки и повысит уровень правовой грамотности и благополучия населения.

Москва, Наталья Петрова

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