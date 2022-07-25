Директоров школ и главврачей заставят отчитываться о расходах

Минтруд России инициировал поправки в антикоррупционное законодательство с целью ужесточить контроль за расходами чиновников, руководителей бюджетных учреждений и госкорпораций. Соответствующий документ уже разработан и одобрен на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности, сообщает РБК, ссылаясь на текст поправок.

Минтруд намерен обязать глав государственных и муниципальных учреждений отчитываться о своих расходах, а также расходах супругов и несовершеннолетних детей. Речь идет, в том числе, о директорах школ, главврачах больниц и поликлиник, заведующих детскими садами. Сейчас эти категории граждан декларируют только доходы и имущество, а также отчитываются об обязательствах имущественного характера.

По подсчетам издания, нововведение может коснуться 206,6 тыс. россиян.

Также Минтруд планирует расширить список сделок, которые подлежат декларированию при соблюдении критерия по соотношению с совокупным доходом. В него будут включены взятие и погашение кредитов, приобретение имущества и рефинансирование кредитов.

По сведениям источников в пресс-службе Минтруда, поправки были одобрены на заседании правительственной комиссии по законопроектной деятельности 19 июля. Нововведение также поддержали МВД, Минфин, Росфинмониторинг и другие заинтересованные ведомства.

Москва, Наталья Петрова

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