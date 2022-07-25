Больше половины россиян страдают от стресса, но не спешат обращаться к психологам

В 2022 году больше половины россиян столкнулись со стрессом. При этом подавляющее большинство не обращались к специалистам, чтобы справиться с тревожностью. Таковы результаты исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«В этом году переживали стрессовые ситуации больше половины россиян – 57%, из них 26% или каждый четвертый сталкивались со стрессом часто, несколько раз в месяц», – говорится в опросе. Чаще всего стресс испытывали люди от 18 до 24 лет – в 79% случаев, реже всего – люди от 60 лет (42%).

К факторам стресса относятся плохое материальное положение (72%), жизнь в мегаполисе (жители Москвы, Санкт-Петербурга испытывали стресс в 68% случаев) и активное потребление интернета (70%). У 22% респондентов тревожность связана с работой, у 20% – в связи с ситуацией вокруг Украины, у 10% – с финансовыми трудностями.

Вместе с тем, 93% опрошенных не обращались к психологам, психоаналитикам или психотерапевтам в последние полгода. Чаще всего к специалистам в состоянии стресса обращаются люди от 18 до 24 лет.

Из-за стрессового состояния россияне стал чаще сидеть в телефоне, гаджетах просто так (19%); курить (17%); сидеть в социальных сетях (16%). По 15% признались, что стали больше смотреть сериалы и откладывать решение текущих дел на крайний срок.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»