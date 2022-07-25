В России женщины старше 65 лет родили 11 детей

В России за 2021 год родились 11 детей у женщин старше 65 лет, следует из данных Росстата.

В прошлом году женщины старше 40 лет родили более 56,8 тыс. детей, сообщает издание «Абзац».

Немногим более 1 тыс. детей появилось у девочек младше 16 лет. Трое младенцев родили несовершеннолетние в возрасте 12 лет и 34 – в возрасте 13 лет. Кроме того, 226 детей родились у 14-летних девочек и 796 – у 15-летних.

Ситуацию прокомментировала профессор кафедры педиатрии МОНИКИ Елена Мескина. По ее мнению, с высокой долей вероятности женщины старше 65 лет забеременели при помощи репродуктивных технологий.

Специалист также отметила, что здоровье матери сильно влияет на протекание беременности и состояние родившегося ребенка. «Если у матери есть хронические заболевания, ясно, что ребенок может испытывать кислородное голодание при беременности. Могут быть угрозы выкидыша, невынашивания, дополнительное лечение препаратами, которые тоже могут оказывать влияние на ребенка», – пояснила профессор.

Москва, Наталья Петрова

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