Больше половины российских подростков подрабатывают на летних каникулах

Большинство подростков в России устраиваются на подработку в период летних каникул. Среди причин – потребность в карманных деньгах и желание накопить на крупную покупку. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на исследование сервиса «Зарплата.ру».

«Этим летом подрабатывает 57% российских школьников. Подработку им удалось найти через сайт по поиску работы – 39%, знакомых и друзей – 21%, соцсети – 19% и через родителей – 16%. При этом опыта подработки в период каникул раньше не было у большей части подростков – 59%», – говорится в исследовании.

Чаще всего дети работают курьерами (17%), промоутерами (15%), а также расклеивают объявления (12%). Кроме того, школьники подрабатывают продавцами, официантами, дворниками или уборщиками, аниматорами, операторами колл-центров, выгуливают собак и комплектуют товары.

46% подростков работают ради карманных денег, почти треть (30%) копят сумму на крупную покупку, 12% целью подработки назвали развитие жизненных навыков – независимости, уверенности и умения справляться с трудностями, 8% учатся управлять собственными финансами.

Москва, Зоя Осколкова

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