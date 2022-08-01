Украинцев перестали депортировать из России

Суды в России стали отменять решения о депортации граждан Украины из России из-за отсутствия фактической возможности их исполнения. Эти решения касаются в основном нарушителей миграционного законодательства, которых содержат в центрах временного содержания иностранных граждан (ЦВСИГ), сообщает газета «Коммерсантъ» со ссылкой на правозащитников из Московской Хельсинкской группы.

Отмечается, что сейчас лишь в подмосковном ЦВСИГ находятся 113 граждан Украины. Их собирались выдворить из России, однако после начала спецоперации и из-за разрыва дипломатических отношений мжду Москвой и Киевом их высылка на Украину стала физически невозможна. Также как минимум 245 украинских граждан, находящихся в московских следственных изоляторах, не успели депортировать по запросу украинских следственных органов или отправить отбывать назначенное судом РФ наказание на родине.

Как сообщили в столичном управления Федеральной службы судебных приставов, застрявшие украинцы со всеми необходимыми документами не могут пересечь госграницу из-за проведения военной спецоперации. А те, у кого их нет, не могут восстановить документы, поскольку украинские консульства в России закрыты.

К настоящему времени суды отменили решения о выдворении минимум 21 человека из подмосковного центра, еще 30 украинцев выпущены в Санкт-Петербурге.

В июне сообщалось, что не менее 358 украинцев застряли в спецприемнике поселка Сахарово и СИЗО Москвы в ходе процедуры депортации. До начала спецоперации на Украине между Россией и Киевом действовало соглашение о высылке разыскиваемых граждан на родину, но сейчас оно приостановлено.

Москва, Наталья Петрова

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