Россиян предупредили о новой схеме телефонного мошенничества

В период летних отпусков в России вновь активизировались мошенники. Они используют новую схему, чтобы похитить деньги со счетов граждан. Об этом сообщает юрист Иван Соловьев в беседе с RT.

«Звонок поступает с телефонного номера с кодом московского региона – 495. Причем ни по определителю номера, ни по базе нежелательных или спам-звонков номер не маркируется», – рассказал эксперт. Голосовой помощник сообщает, что в банк поступил запрос на смену телефонного номера клиента.

Затем робот просит нажать «один», если номер действительно надо сменить, «два» – если нет. Неважно, какую цифру нажмет человек, либо не нажмет ничего, звонок переключается на «сотрудника банка». Тот в свою очередь называет имя клиента и сообщает о наличии заявки на изменение телефонного номера, а затем предлагает дождаться смс от банка.

Сообщение приходит уже с того номера, откуда обычно поступают оповещения о банковских операциях по счету. Клиента просят назвать код для подтверждения.

Юрист рекомендует не только не называть коды, пароли и не вводить никаких цифр, но и сразу же прервать разговор с мошенником.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»