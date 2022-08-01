В Великобритании планируют убирать срок годности с продуктов

Крупная сеть британских супермаркетов Waitrose в понедельник, 1 августа, заявила, что планирует с сентября убрать слова «годен до» на почти 500 свежих продуктах в рамках кампании по сокращению пищевых отходов, – сообщает телеканал Sky News.

Сообщается, что директор по устойчивому развитию и этике John Lewis Partnership Мария Ромпани сказала: «Удаляя даты годности с наших продуктов, мы хотим, чтобы наши покупатели сами решали, годен ли продукт к употреблению. Данное решение увеличит его шансы быть съеденным и не превратиться в отходы. Срок годности предназначен для того, чтобы показать качество пищи, а не ее безопасность для употребления».

«Британские домохозяйства выбрасывают 4,5 миллиона тонн съедобных продуктов каждый год. Энергия и ресурсы, используемые при производстве этих продуктов, тратятся впустую», – считает Ромпани.

Следует отметить, что Waitrose – двенадцатый по величине бренд бакалейных товаров Великобритании, имеет 332 магазина по всей стране. Компания также экспортирует продукцию в 52 филиала на Ближнем Востоке.

Сообщается, что четвертая крупнейшая сеть супермаркетов Великобритании Morrisons также заявляла о планах убрать надписи «годен до» с молока, чтобы потребители определяли свежесть продукта «по запаху».

Лондон, Иван Бабурин

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