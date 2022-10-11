Производители просят Минпромторг увеличить сроки годности продуктов

Производители в России просят ослабить требования к остаточному сроку годности продуктов. Поставщики уверяют, что это не отразится на качестве продовольствия, но позволит не утилизировать товар, который сохраняет свои потребительские свойства.

В Минпромторг обратилась ассоциация производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз», пишет «Коммерсант». В письме министра Дениса Мантурова просят рекомендовать федеральным ритейлерам установить минимальный порог остаточного срока годности в 45% для товаров годностью от года и выше, а для продуктов годностью до 12 месяцев – в 50%.

В ассоциации подчеркнули, что речь идет не о снижении качества поставляемых товаров, а о сокращении излишних требований. В настоящее время, по данным «Руспродсоюза», требование крупных сетей к остаточному сроку годности продовольственных товаров сегодня в среднем достигает 60-65%.

Зачастую производители и поставщики сегодня сталкиваются с практикой «хаотичного всплеска заказов» со стороны ритейлеров. В то время как складские запасы могут не соответствовать жестким требованиям торговых сетей.

«Поставщики, с одной стороны, не могут выполнить заказ в полной мере и получают штрафные санкции за недопоставку, а с другой – вынуждены утилизировать товары, которые не проходят по остаточному сроку годности, но сохраняющие при этом свои потребительские свойства», – отмечается в письме.

По мнению экспертов, сегодня нет необходимости в жестком нормативном регулировании вопроса минимального значения остаточного срока годности, рекомендаций от Минпромторга было бы вполне достаточно для решения спорных вопросов.

Москва, Зоя Осколкова

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