С этикеток продуктов может исчезнуть часть данных о сроках годности

Росстандарт может пересмотреть требования к информации, размещаемой на упаковках продуктов. Бизнес просит убрать часть данных ради экономии чернил. Об этом сообщает РБК.

В частности, на этикетках продуктов могут быть сокращены сведения о месте производства товара, а также указания, где именно на товаре обозначены его срок годности и дата изготовления (речь идет о надписи, например, «дата изготовления, годен до: указаны на упаковке»). Такого мнения придерживается Росстандарт в ответ на соответствующую просьбу предпринимателей.

В июле бизнес попросил правительство разрешить делать этикетки на упаковках продуктов меньше и давать на них меньше информации. Это позволило бы сэкономить средства в условиях дефицита бумаги и чернил. Вице-премьер Виктория Абрамченко поручила профильным ведомствам изучить возможность уточнения национальных стандартов «в области этикетирования продуктов».

В Росстандарте отметили, что к возможному сокращению информации, предусмотренной к нанесению на упаковку продуктов, могут относиться «данные об адресах производства пищевой продукции, указание на места нанесения даты изготовления и срока годности, знаков и пиктограмм». Кроме того, в ведомстве добавили, что производители смогут сократить размер этикетки, перенеся часть информации о продуктах в QR-коды.

Вместе с тем, в Росстандарте подчеркнули, что уточнения стандартов в области этикетирования целесообразно рассматривать в рамках изменений в технические регламенты Таможенного союза, общие для стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС). Требования к размеру этикеток устанавливаются не действующими в России национальными стандартами, а техрегламентами.

Москва, Зоя Осколкова

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