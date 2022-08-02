В России заблокировали более 18 тысяч фейковых лотерейных ресурсов

В России за первые шесть месяцев 2022 года заблокировали более 18 тысяч мошеннических ресурсов, маскирующихся под лотереи. Речь идет о фишинговых сайтах, фейковых группах в социальных сетях и даже мобильных приложениях.

По данным распространителя всероссийских государственных лотерей «Столото», всего были заблокированы 18 709 ресурсов, из них 10 168 пришлось на мошеннические сайты, 8 473 – фейковые посты, аккаунты и группы в соцсетях и мессенджерах, 64 – мобильные приложения, также был закрыт доступ к четырем почтовым адресам, с которых велась фишинговая рассылка.

С 2014 года все лотереи в России находятся под государственным контролем, в том числе их организаторами являются Минфин и Минспорта, а проводятся они под надзором Федеральной налоговой службы.

При участии в лотереях также необходимо соблюдать правила безопасности: не переходить по подозрительным ссылкам, использовать только официальные приложения или сайты. «Никому не сообщайте коды из смс и пуш-уведомлений, данные карты: пин и CVV-коды, персональные данные», – предупредили в пресс-службе «Столото».

Москва, Зоя Осколкова

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