МЧС выступило с экстренным предупреждением об аномальной жаре в Москве

Столичное управление МЧС выпустило с экстренным предупреждением об аномально жаркой погоде. В ближайшие четыре дня столбики термометров в Москве могут подняться до отметки 33 градуса.

«По информации синоптиков Росгидромет в дневные часы 3-6 августа в Москве ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха 30…33°С», – говорится в сообщении ведомства.

Спасатели рекомендуют жителям и гостям столицы избегать перегрева на солнце, носить головные уборы и светлую одежду, пить больше воды и не купаться в неизвестных и не предназначенных для этой цели водоемах.

Москва, Наталья Петрова

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