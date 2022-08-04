Россиянам разрешили тратить маткапитал на оплату частных детсадов

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий использовать материнский капитал на оплату частных образовательных услуг. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Теперь средства маткапитала можно будет использовать для оплаты услуг дошкольного образования, в том числе детских садов, открытых индивидуальными предпринимателями, которые имеют лицензию на образовательную деятельность.

Нововведение позволит сделать дошкольное образование более доступным, отмечали парламентарии.

Москва, Наталья Петрова

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