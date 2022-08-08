Россияне рекордно нарастили долги за услуги ЖКХ

Задолженность россиян за жилищно-коммунальные услуги за год выросла на рекордные 7,6%. Сумма долга в первом квартале 2022 года увеличилась на 56,6 млрд рублей по сравнению с аналогичным периодом в прошлом году, достигнув 804,5 млрд рублей. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Росстат.

Отмечается, что перед ресурсоснабжающими организациями долги выросли на 11%, а перед управляющими компаниями – на 3%.

По данным Росстата, в прошлом году задолженность граждан перед УК уменьшилась примерно на 6% по сравнению в 2020 годом, но в этом году рост долгов снова набрал обороты.

Эксперты назвали в числе причин непростую экономическую ситуацию. Эксперт тематической площадки ОНФ «Жилье и городская среда» Павел Склянчук объяснил увеличение задолженности граждан «подорожанием стоимости товаров и услуг, тогда как зарплата, как правило, не индексируется».

Эксперты указали на то, что ежегодный рост тарифов ЖКУ не учитывает динамику доходов населения, по этой причине малоимущим семьям просто нечем платить. Кроме того, негативное влияние оказал на ситуацию полугодовой мораторий на банкротство, введенный в России с 1 апреля. Эта мера ограничивает процедуру списания долгов.

Москва, Наталья Петрова

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