Жара до 40 градусов охватит ряд регионов России

Жара до 36-40 градусов ждет Астраханскую, Волгоградскую, Ростовскую области, Калмыкию, Краснодарский край и степные районы Крыма. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Гидрометцентр также прогнозирует жару в Самарской, Ульяновской, Челябинской, Свердловской областях и ряде других регионов Поволжья и Урала.

По словам Вильфанда, наиболее жарко будет на Средней и Нижней Волге, а также на Южном Урале. «Тут температура прогнозируется на 4-6 градусов выше нормы. Она будет далеко зашкаливать за 30 градусов», – сообщил специалист (цитата по ТАСС). Вильфанд пояснил, что к аномальной жаре в этих регионах привели несколько факторов – широкий антициклон и жаркие ветры с юго-востока.

Так, в Астраханской, Волгоградской областях в течение недели температура будет достигать 36-40 градусов тепла, в степных районах Крыма столбики термометров будут подниматься до 34-37 градусов, а в Ростовской области и Калмыкии – до 36-39 градусов.

В Самарской, Ульяновской, Саратовской областях и Адыгее в середине недели ожидается до +35 градусов, в Краснодарском крае – до +37, в Свердловской области – до +30-32, в Челябинской области – до +30-33, в Курганской области – до +30-32.

Москва, Наталья Петрова

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