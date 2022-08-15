Минобрнауки: 76% вузов повысили стоимость обучения

Более трех четвертей российских вузов (76%) подняли цены на обучение для первокурсников в новом учебном году. Стоимость программ бакалавриата в среднем повысилась на 4%, информирует Минобрнауки РФ.

По данным министерства, цены на обучения для студентов второго и последующих курсов более половины вузов подняли на сумму, не превышающую уровень инфляции.

«Для поступающих на первый курс в 2022 году по сравнению с 2021 годом по программам бакалавриата 24% образовательных организаций сохранили стоимость обучения, остальные увеличили ее хотя бы по одному направлению подготовки. Средний рост стоимости по очной форме обучения составил не более 3%, по заочной форме обучения – 4,5%», – цитирует сообщение ведомства «Интерфакс».

В Минобрнауки также отметили, что две трети вузов подняли цены на программы специалитета (рост стоимости не более 4%) и магистратуры (не более 5%), пишет «Коммерсантъ».

Напомним, в апреле этого года замглавы Минобрнауки Дмитрий Афанасьев заявлял, что вузы в России не станут поднимать стоимость обучениеядля первых курсов в 2022-2023 учебном году.

Москва, Наталья Петрова

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