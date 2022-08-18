Токио ищет новые способы привлечь молодежь к спиртному

Власти Японии готовят конкурс на лучший способ сделать алкогольные напитки привлекательными для молодежи. Молодые японцы так увлеклись здоровым образом жизни, что налоговые поступления от алкогольной отрасли резко упали, пишет Financial Times.

Конкурс «Да здравствует саке!» стартует в начале сентября. Участников попросят презентовать новые продукты и дизайн существующих алкогольных напитков. Также компаниям предстоит придумать, как побудить молодежь выпивать не только в барах, но и покупать алкоголь для домашних посиделок.

Усилия конкурсантов будут нацелены на жителей страны в возрасте 20-39 лет. Японцы очень серьезно отнеслись к рекомендациям врачей во время пандемии коронавируса. Они стали вести более здоровый образ жизни и меньше выпивать, что привело к падению налоговых сборов в алкогольной отрасли.

Минздрав одобрил конкурс, но выразил надежду, что он не приведет к буму потребления алкоголя, и объемы выпитого останутся «разумными».

Как сообщал «Новый День», президент РФ Владимир Путин призвал руководство регионов активнее продвигать здоровый образ жизни и создавать инфраструктуру для занятий спортом. Все это должно помочь в борьбе с алкоголизмом лучше, чем запреты, считает глава государства.

Токио, Наталья Рязанова

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