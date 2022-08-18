Верховный суд России потребовал реже заключать обвиняемых под стражу

В Верховном суде России требуют более широко применять в отношении обвиняемых меры пресечения, которые не связаны с заключением под стражу. О такой позиции высшей судебной инстанции заявил председатель ВС Вячеслав Лебедев на Совещании председателей верховных судов государств – членов ШОС.

Он сообщил, что численность помещенных под стражу по решению суда снизилась в четыре раза по сравнению с периодом, когда меры пресечения избирали прокуроры.

«Укреплению правовой защищенности подозреваемых и обвиняемых способствуют правовые позиции Верховного суда России о более широком применении мер пресечения, не связанных с заключением под стражу», – приводит слова председателя Верховного суда РАПСИ.

Напомним, в мае Вячеслав Лебедев в ходе пленарного заседания Совета судей заявил, что в России наблюдается перебор с арестами фигурантов уголовных дел. Он отметил, что пленум обязал судей обсуждать альтернативы аресту, к примеру, залог, домашний арест. Однако суды, по его словам, «не в полной мере реализуют возможность избрания мер пресечения, не связанных с заключением под стражу».

Москва, Наталья Петрова

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