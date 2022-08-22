Работающим с должниками роботам-коллекторам запретят притворяться людьми

В России готовятся разработанные Минюстом поправки в закон «О взыскании». В частности, коллекторам придется предупреждать граждан, что разговор с ними ведет искусственный интеллект.

Обсуждение новых правил в сфере взыскания долгов физических лиц началось осенью 2019 года. Минюст дважды выносил законопроект на общественное обсуждение, но концептуальное согласие профильных ведомств достигнуто только сейчас, пишет РБК. Власти договорились о пересмотре правил сбора долгов не только для коллекторов, но и для банков и микрофинансовых организаций (МФО).

Так с 1 января 2024 года коллекторские компании, банки и МФО при обзвоне должников будут обязаны предупреждать граждан о том, кто ведет с ними разговор – робот или живой сотрудник. Отмечается, что взыскатели применяют искусственный интеллект в работе с должниками уже несколько лет, но в законе это никак не регламентируется.

Законопроект вводит понятие «автоматизированный интеллектуальный агент» – программное обеспечение для отправки голосовых сообщений, а также программы с «генерацией и распознаванием речи», которые способны поддерживать определенные сценарии разговора. В результате под регулирование подпадут как обычные автоинформаторы, так и роботы, способные распознавать речь человека и выдавать подходящие ответы.

Разговор с ИИ приравняют к телефонным звонкам от взыскателя-человека. Таким образом, звонки от ботов также будут ограничиваться. Например, коллекторы не должны звонить и приходить к клиентам в рабочие дни после 22:00 и до 8:00, а также в выходные с 20:00 до 9:00. Личные визиты разрешаются не чаще одного раза в неделю, телефонные звонки – не чаще одного раза в сутки, двух раз в неделю и восьми в месяц. Ограничения на частоту и время рассылки также должны распространиться на сообщения в соцсетях и мессенджерах, говорится в поправках.

Сами коллекторские агентства выступали против нововведений. По их словам, раскрытие данных об общении с ИИ приведет к снижению эффективности взыскания. По мнению членов Национальной ассоциации профессиональных коллекторских агентств (НАПКА), потребитель должен быть проинформирован о взаимодействии с роботом при окончании беседы.

«Подавляющее большинство людей отказываются вести беседу с роботом, считая, что не смогут договориться с «железкой», но при этом 67% тех, с кем беседовал робот женским голосом, не зная, что это робот, пытались пригласить робота на свидание», – пояснил президент НАПКА Эльман Мехтиев.

Москва, Зоя Осколкова

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