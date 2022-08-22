Подать документы в суд можно будет онлайн

Глава правительства России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее подавать заявления в суд дистанционно. Об этом сообщает пресс-служба Минэконоразвития РФ, разработавшего документ.

Проект подготовлен по итогам проведенного министерством совместно с судебным департаментом при Верховном суде России и регионами страны пилотного проекта по обеспечению в МФЦ доступа заявителей к системе ГАС «Правосудие». «В рамках него в МФЦ предусматривается возможность организации доступа заявителей к системе в секторе пользовательского сопровождения», – говорится в сообщении.

Как уточнили в МЭР, подать документы в суд можно будет онлайн из дома или в МФЦ.

В ведомстве отметили, что нововведение позволит существенно уменьшить издержки россиян при подаче документов в суд.

Москва, Наталья Петрова

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