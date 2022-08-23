Треть россиян готовы пожертвовать зарплатой ради выходных

Около трети работающих жителей России готовы пойти на сокращение зарплаты, чтобы им увеличили число выходных. Впрочем, большинство все же не согласятся на уменьшение доходов ради отдыха. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного сервисом «Работа.ру».

«Каждый пятый (21%) согласился бы на сокращение заработка менее чем на 10%, каждый десятый (10%) готов пожертвовать 10-20% заработной платы ради отдыха, незначительное количество респондентов (по 2%) рассмотрели бы вариант урезания доходов на 20-30% и более», – пишет РИА «Новости» со ссылкой на исследование.

При этом более половины респондентов (65%) не хотят уменьшать заработную плату ради большего числа выходных. 43% опрошенных достаточно двух выходных дней в неделю, а каждый третий (36%) хотел бы отдыхать три дня в неделю, лишь 6% считают, что для полноценного отдыха им достаточно одного дня.

Вместе с тем, 74% россиян не готовы пожертвовать отпуском ради увеличения числа выходных дней.

В опросе приняли участие 3800 экономически активных совершеннолетних россиян, проживающих во всех регионах страны.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»