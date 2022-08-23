В России число самозанятых несовершеннолетних выросло почти в два раза

С 2021 года в России число несовершеннолетних, получивших статус самозанятых, выросло почти в два раза и составило около 77 тысяч человек. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития, представленные детским омбудсменом Марией Львовой-Беловой.

«Уполномоченный при президенте РФ по правам ребенка оценила данные, представленные Минэкономразвития России, о росте в стране числа самозанятых несовершеннолетних. По данным министерства, сегодня количество самозанятых граждан в возрасте до 18 лет составляет порядка 77 тысяч, что почти вдвое превышает показатели прошлого года», – отмечается в публикации на сайте омбудсмена.

В настоящее время дети в России могут получить статус самозанятого с 14 лет. При этом необходимо предоставить согласие родителей или опекунов.

Кроме того, Львова-Белова договорилась с министром труда и социальной защиты России Антоном Котяковым об упрощении порядка оформления занятости несовершеннолетних. Новые форматы трудоустройства будут опробованы уже в ближайшее время на базе подростковых центров, создающихся в пилотных регионах в рамках стратегической программы Уполномоченного «Подростки России».

Москва, Зоя Осколкова

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