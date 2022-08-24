Российские следственные изоляторы заполнены почти на 100%

В России наблюдается острая нехватка мест в СИЗО. По данным ФСИН, изоляторы заполнены на 96%. Правозащитники заявляют, что в некоторых регионах лимит заключенных давно исчерпан, например, в «Матросской Тишине» (СИЗО-1 Москвы) содержатся сотни «лишних» арестантов.

По состоянию на 1 августа в российских СИЗО содержалось 114 172 человека, сообщили «Коммерсанту» во ФСИН РФ. При этом изоляторы страны рассчитаны в общей сложности на 118 495 человек. «Общий лимит наполнения не превышен, – отметили в ведомстве. – Это число меньше общего лимита наполнения на 4%». Во ФСИН добавили, что ситуация была хуже в мае, когда в СИЗО содержалось на 545 человек больше.

Вопрос превышения лимита арестантов ранее поднимала член президентского Совета по правам человека и ОНК Москвы Ева Меркачева. По ее словам, столичные СИЗО рассчитаны на 9 тысяч человек, но их оказалось на 2786 больше. Тогда во ФСИН признали проблему. Начальник управления исполнения приговоров и специального учета Игорь Вединяпин заявлял, что четверть российских изоляторов – 50 из 203 – переполнены.

В июле проверка условий содержания людей в «Матросской Тишине» показала «перелимит» изолятора на 43%. «Здесь «лишних» больше 600 заключенных. Хотя официально говорят про меньшее количество, потому что при подсчетах добавляют к площади камер еще и площадь больницы», – пояснила Меркачева. Правозащитница рассказала, что люди зачастую вынуждены спать на полу в антисанитарных условиях.

Ранее проблему переполнения решали переводами арестантов в соседние регионы, но теперь почти все СИЗО страны заполнены. Отказать в приеме арестантов своего субъекта учреждения не имеют права, даже если их негде расселять. В таких случаях, как правило, по распоряжению руководителя СИЗО происходит «уплотнение» камеры – туда добавляют дополнительные спальные места.

По словам Меркачевой, причиной превышения лимита заключенных может быть то, что сотрудники Следственного комитета «в последние месяцы все чаще выходят с ходатайствами об аресте», причем по таким делам, по которым раньше, как правило, назначались домашний арест или подписка о невыезде.

Москва, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»