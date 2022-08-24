Путин распорядился выплатить по 10 тыс. рублей родителям школьников в Донбассе, Запорожье и Херсоне

Президент РФ Владимир Путин поручил правительству выплатить по 10 тысяч рублей одному из родителей школьников от 6 до 18 лет в Донецкой и Луганской народных республиках, в подконтрольных России территориях Запорожской, Харьковской областей, а также в Херсонской области, которая находится под полным контролем ВС РФ.

«Обеспечить осуществление единовременной выплаты в размере 10 тыс. рублей одному из родителей (законных представителей) детей в возрасте от 6 до 18 лет (при условии достижения ребенком возраста 6 лет не позднее 1 сентября 2022 г.), проживающих на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской, Харьковской и Херсонской областей, в случае если такие дети приступили к обучению в общеобразовательных организациях, расположенных на указанных территориях, не позднее 15 сентября 2022 г.», – сообщается на сайте Кремля.

Единовременные выплаты должны быть получены в срок до 1 октября 2022 года. Ответственным за выполнение поручения назначен премьер Михаил Мишустин.

Москва, Наталья Петрова

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