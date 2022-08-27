Российские консульства приостановили прием заявок на загранпаспорт с биометрией

В российских посольствах и консульствах был приостановлен приём документов на выдачу загранпаспортов нового образца.

«С 26 августа временно прекращается прием заявлений о выдаче паспорта нового поколения сроком действия десять лет в связи с необходимостью переформатирования электронного носителя», – говорится в сообщении на сайте консульского департамента МИД.

Информацию о возобновлении приема заявок опубликуют на сайтах ведомства и дипломатических представительств РФ за рубежом.

При этом все еще можно оформить загранпаспорт старого образца, действующий пять лет.

Загранпаспорт нового образца содержат электронный чип, в котором хранятся персональные и биометрические данные владельца. Такие документы начали выдавать россиянам с 2006 года.

Москва, Зоя Осколкова

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