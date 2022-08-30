Кабмин России утвердил праздничные дни в 2023 году

Правительство России определило нерабочие праздничные дни в 2023 году. Соответствующее постановление подписал премьер Михаил Мишустин, сообщается на сайте кабмина.

Согласно документу, новогодние праздники продлятся девять дней – с 31 декабря текущего года до 8 января 2023 года. Поскольку в следующем году 1 и 8 января выпадают на воскресенье, их решено перенести на пятницу, 24 февраля, и понедельник, 8 мая, соответственно.

В итоге на День защитника Отечества россияне будут отдыхать четыре дня – с 23 по 26 февраля. А майские каникулы продлятся с 29 апреля по 1 мая и с 6 мая по 9 мая.

Кроме того, нерабочими будут 8 марта, а также периоды с 10 по 12 июня и с 4 по 6 ноября.

Таким образом, общее количество выходных дней в 2023 году составит 119 дней.

телерам-канал правительства РФ

Москва, Наталья Петрова

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