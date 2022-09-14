Скоропостижно скончался главред «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин

Главный редактор «Комсомольской правды» Владимир Сунгоркин скончался в возрасте 68 лет. Об этом сообщается на сайте издания. По предварительным данным, причиной смерти стал инсульт.

В телеграм-канале «КП» уточняется, что Сунгоркин скоропостижно умер в Приморском крае «во время очередной экспедиции по сбору материала для книги о великом первопроходце Дальнего Востока Владимире Арсеньеве».

Обозреватель «Комсомольской правды» Александр Гамов сообщил о вероятной причине кончины главреда издания: «Подозрение на инсульт» (цитата по «Интерфаксу»).

Владимир Сунгоркин родился в 1954 году в Хабаровске. Профессионально журналистикой начал заниматься c 1976 года. Свою карьеру начинал в качестве собственного корреспондента «Комсомольской правды» в зоне строительства БАМа. Затем работал журналистом в газете «Советская Россия». В «КП» вернулся в 1985 году. В 1992 году избран главным исполнительным директором «Комсомольской правды». С мая 1997 года – главный редактор и председатель совета директоров. С 2002 года совмещал пост главреда с должностью гендиректора ЗАО ИД «Комсомольская правда».

Награжден орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени. В 2018 году получил почетное звание «Заслуженный журналист РФ» за «заслуги в развитии отечественной журналистики и многолетнюю плодотворную работу».

Москва, Наталья Петрова

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