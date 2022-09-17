Володин выступил за перевод школ в региональное подчинение

Спикер Госдумы Вячеслав Володин считает необходимым перевести школы из муниципального в региональное подчинение. Об этом он написал в своем телеграм-канале. По его мнению, это нужно для решения проблем в российских школах.

Политик отметил, что сейчас школы «относятся к муниципальному уровню власти». При этом, указал он, возникают такие проблемы, как «нехватка учителей и состояние самих школ».

«Для решения этих задач ответственность за школы необходимо поднять на региональный уровень», – написал Володин.

Председатель Госдумы прикрепил к посту опроси, предложив подписчикам проголосовать «за» или «против» предложения.

Москва, Наталья Петрова

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