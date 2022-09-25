Отсрочку от мобилизации получили студенты и аспиранты

Президент России Владимир Путин подписал указ об отсрочке от мобилизации студентам очной и очно-заочной формы обучения. В Минобрнауки добавили, что в эту категорию попадают и аспиранты.

«Отсрочка от призыва на военную службу по мобилизации предоставляется студентам, обучающимся по очной и очно-заочной формам обучения по имеющим государственную аккредитацию образовательным программам среднего профессионального и высшего образования в государственных образовательных организациях, в научных организациях и получающим образование соответствующего уровня впервые», – сообщает пресс-служба Кремля.

Указ вступает в силу со дня его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 21 сентября 2022 года.

В Минобрнауки также пояснили, что на отсрочку от мобилизации имеют право и аспиранты. «В соответствии с указом, который был выпущен, аспиранты являются обучающимися. Все обучающиеся в государственных образовательных организациях по программе, которые имеют государственную аккредитацию, по очной или очно-заочной форме, имеют отсрочку от мобилизации, в том числе и аспиранты», – подчеркнули в министерстве.

Москва, Зоя Осколкова

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