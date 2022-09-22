Кабмин РФ введет универсальное пособие для малоимущих семей с 2023 года

Глава правительства России Михаил Мишустин заявил, что универсальное пособие для малообеспеченных семей будет введено с 1 января 2023 года. Оно объединит несколько действующих в стране социальных выплат.

«С 1 января предлагается ввести универсальное пособие для семей с низкими доходами. Оно объединит целый ряд действующих мер социальной защиты, в том числе выплаты, которые предоставляются в связи с рождением или усыновлением малыша и до достижения им трех лет, а также на детей от 3 до 7 лет и от 8 до 17», – сказал премьер-министр на заседании правительства в четверг, 22 сентября (цитата по сайту правительства РФ).

Мишустин уточнил, что пособие также будет назначаться нуждающимся женщинам, вставшим на учет на ранних сроках беременности.

Для оформления универсального пособия нужно будет подать только одно заявление без дополнительных справок. Сделать это можно через портал госуслуг, МФЦ или Фонд пенсионного и социального страхования.

Таким образом, заявил Мишустин, государство «обеспечит единую и комплексную адресную поддержку с ранних сроков беременности женщины и по мере взросления ребенка». «Она затронет семьи, где воспитывается порядка 10 миллионов детей», – пояснил он.

Москва, Наталья Петрова

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