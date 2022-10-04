Находящиеся за границей жители новых регионов РФ должны определиться с гражданством за месяц

Находящиеся за рубежом выходцы из регионов, присоединившихся к России, должны в течение месяца определиться, хотят ли они поменять гражданство. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

«Так же, как и по Крыму было. В течение месяца они должны определиться, сделать выбор», – цитирует РИА «Новости» замглавы МИД РФ Евгения Иванова.

Он добавил, что выдача паспортов РФ тем, кто проживает на присоединившихся территориях, будет вестись «в ускоренном темпе». «Многие уже на сегодняшний день имеют российские паспорта. Работа будет активизирована», – отметил замглавы российского МИД.

23-27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях прошли референдумы о вхождении в состав России. За вступление в состав РФ высказалось подавляющее большинство жителей. 30 сентября в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца состоялась церемония подписания соответствующих договоров в присутствии представителей обеих палат российского парламента и глав регионов.

Москва, Зоя Осколкова

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